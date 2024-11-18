GSB tarih verdi: KYK burs ödemesi ne zaman? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.