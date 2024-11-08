GSB tarih verdi: KYK taahhütname onayı ne zamana kadar yapılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de taahhütname onayları gündem oldu. e-Devlet üzerinden yapılacak taahhütname onaylarının ardından öğrenciler ilk ödemelerini bekleyecek. Peki, KYK taahhütname onayı ne zamana kadar yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. İşte, burs ve kredi taahhütname onayı hakkında son bilgiler...