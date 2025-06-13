GSB yaz gençlik kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB kamp başvuru sonucu sorgulama ekranı

GSB kamp başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ücretiz olarak düzenlenecek kamplara gençler yoğun ilgi gösterirken her kamp dönemi 6 gün sürecek. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlandı. Katılımcılara kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat- sağlık sigortası yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) Kampları düzenlenecek. Kamplara katılım hakkı kazananların bu belgeleri, kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi zorunlu olacak. Peki GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, sonuçların erişime açılacağı tarih…