GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 ilde görevlendirmek üzere sözleşmeli yurt personeli alımı yapıyor. 166 erkek, 284 kadın olmak üzere 450 personel alımı için KPSS B grubu P3 puanı şartı aranıyor. Başvuracak adayların en az 60 puan almış olması gerekiyor. GSB personel alımı başvuruları ise e-devlet portalı ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden alınacak. GSB 450 yurt personeli alımı şartları ve sınav tarihi...
Personel alımı ilanlarını takip eden adaylar için GSB yurt personeli alımını duyurdu. 2025-2026 yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt personeli alımı yapılacak. Alımlar 4 ayrı grupta olacak. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü sınava katılacak. İşte, GSB yurt personeli alımı başvuru tarihleri.