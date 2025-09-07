GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 ilde görevlendirmek üzere sözleşmeli yurt personeli alımı yapıyor. 166 erkek, 284 kadın olmak üzere 450 personel alımı için KPSS B grubu P3 puanı şartı aranıyor. Başvuracak adayların en az 60 puan almış olması gerekiyor. GSB personel alımı başvuruları ise e-devlet portalı ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden alınacak. GSB 450 yurt personeli alımı şartları ve sınav tarihi...

GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman? - 1

Personel alımı ilanlarını takip eden adaylar için GSB yurt personeli alımını duyurdu. 2025-2026 yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt personeli alımı yapılacak. Alımlar 4 ayrı grupta olacak. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü sınava katılacak. İşte, GSB yurt personeli alımı başvuru tarihleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman? - 2

GSB 450 YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLIYOR!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları 8-12 Eylül tarihleri arasında e-devlet ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresleri üzerinden alınacak.

GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman? - 3

SÖZLÜ SINAVLAR ANKARA'DA

Başvurusu kabul edilen adaylar için sözlü sınavlar Ankara'da olacak. Sınav tarihi ve saati ise başvuru süreci ardından duyurulacak.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için adayların en az 70 puana sahip olması gerekiyor.

GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman? - 4

GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adaylarda aranacak genel şartlar şöyle:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde
belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor
olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih
tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB yurt personeli alımı ilanı yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER