GSS borcu öğrenme: Genel Sağlık Sigortası borcu nasıl silinir?

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden prim borçlarını öğrenebiliyor.



Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.