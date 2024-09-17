GSS borcu öğrenme: Genel Sağlık Sigortası borcu nasıl silinir?
Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili açıklama yaptı. Kurumundan yapılan açıklamada, geliri ve sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtildi. Peki, Genel Sağlık Sigortası borcu nasıl silinir?
Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların gelir testine başvurarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtildi.