Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti

Rize'de kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kıran, üzerinden otomobiller geçirerek sıra dışı güç gösterileri yapan karate antrenörü Mehmet Karaaslan'ın sağ kolu, kanser nedeniyle kesildi. Karaaslan, "Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim" dedi.

Haberler - DHA 28.01.2022 - 14:45

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 1

Kentte uzun yıllar, karate antrenörlüğü yaptığı spor okulunda sayısız sporcu yetiştiren Mehmet Karaaslan, kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kırdı, üzerinden otomobil geçirerek sıra dışı güç gösterileriyle dikkat çekti.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 2

Karaaslan, spor hayatına devam ederken yıllar önce kolunda başlayan ağrılara aldırış etmedi.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 3

Ancak 4 yıl önce ağrılarının artmasıyla detaylı tetkikleri yapılan Karaaslan'a yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 4

Tedavisine başlanan ve 4 ay önce ameliyat edilen Karaaslan'ın sağ kolu kesildi.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 5

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verilen Karaaslan, yeniden spora dönmeyi hedefliyor.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 6

"HİÇ OLMAYAN GÜÇ GÖSTERİLERİ YAPTIM"

Karateye yeniden dönmek istediğini söyleyen Karaaslan, "Karate salonları açarak yüzlerce genç yetiştirdim. Ben de beyin, vücut ve güç konsantresiyle gösteriler hazırladım. Belki dünyada bile olmayan güç gösterileriydi bunlar. Üzerimden araba geçti, taş, odun, kiremit kırdılar. Türlü güç gösterileri yaptık" dedi.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 7

"SPOR YAPMA HIRSIMLA GERİ DÖNECEĞİM"

'Sporcuyum, bana bir şey olmaz' diye düşünmemek gerektiğini belirten Karaaslan, "Vücudumuzun bize verdiği sinyalleri dinlemeliyiz. Kolum ilk kesildiğinde büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Ben sporumu iki elimi kullanarak yapıyordum. Şimdi durumu kabullendim, moralim yerinde. Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim. Tek kolum olmasa da vücudum sapasağlam, spor yapma hırsımla geri döneceğim" diye konuştu.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 8
Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 9
Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 10
Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 11
Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 12
Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti - 13

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