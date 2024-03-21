Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye başkanı kimdir? Güdül Belediye başkan adayları
Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye Başkanı kimdir? Güdül Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Güdül Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Güdül Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Güdül yerel seçim sonuçları..
GÜDÜL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Güdül Belediyesini 5.185 alınan oy ve %66.40 oy oranı ile AK Parti adayı Muzaffer Yalçın kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%66.40
- İyi Parti%20.96
- CHP%11.41
- Vatan Partisi%0.56
- Saadet Partisi%0.42
- DSP%0.14
- Diğer%0.10