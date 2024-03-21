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Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye başkanı kimdir? Güdül Belediye başkan adayları

Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye Başkanı kimdir? Güdül Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Güdül Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Güdül Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Güdül yerel seçim sonuçları..

Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye başkanı kimdir? Güdül Belediye başkan adayları - 1

GÜDÜL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Güdül Belediyesini 5.185 alınan oy ve %66.40 oy oranı ile AK Parti adayı Muzaffer Yalçın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%66.40
  • İyi Parti%20.96
  • CHP%11.41
  • Vatan Partisi%0.56
  • Saadet Partisi%0.42
  • DSP%0.14
  • Diğer%0.10

TÜRKİYE HABERLERİ

Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye başkanı kimdir? Güdül Belediye başkan adayları - 2

GÜDÜL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Güdül Belediyesi Başkanı Muzaffer Yalçın Kimdir?

1956 yılında Güdül’de doğan Muzaffer Yalçın İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1980-1994 yılları arasında Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü yaptı. 1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Ak Parti Güdül İlçe Yönetiminde ilçe sekreteri ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında Ak Parti’den Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 mahalli idareler seçiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi aynı zamanda Güdül Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yüksek öğrenimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde tamamladı. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu ve 2016 yılında seçildiği Güdül Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2020 yılına kadar yürüttü.

Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye başkanı kimdir? Güdül Belediye başkan adayları - 3

GÜDÜL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İBRAHİM ÇAKIR
  • MUZAFFER YALÇIN
  • YETER SAYNUR SALLI
  • TARKAN DENİZKAYA
  • İLHAN KARAMAN
  • ERTUĞRUL DUYGU
  • SERCAN CEM CANTAŞ
  • AYDIN İLİK
  • HAKKI KOCA
  • MEHMET DOĞANAY
  • SÜLEYMAN ALPSOY
  • ŞEYH BİLAL DURMUŞ
  • VOLKAN ALTINIŞIK
  • AYTEKİN CAN
  • BAHRİ ERDEM
Güdül Belediyesi hangi partide? Güdül Belediye başkanı kimdir? Güdül Belediye başkan adayları - 4

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