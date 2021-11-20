Guinness'e yaptığı başvuru onaylandı: 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu

"HEDEFİM MÜZE"

Koleksiyonunda bulunan telefonları daha çok yurt dışından temin ettiğini söyleyen Karagüdekoğlu, “Guinness’e başvurumuzda 2 bin 779 olarak kayda geçti. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. Hem ülkemizin tanıtımı için hem de dünyaya, insanlığa bir telekomünikasyon müzesi olarak bırakmak istiyorum. İsminizin yaşaması, devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.