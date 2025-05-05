Gül ağacı dileği nasıl dilenir? Gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez ritüelleri
Baharın habercisi kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan "Hıdırellez" ile birlikte gül ağacı dileği bir kez daha gündeme geldi. Peki, gül ağacı dileği nedir? Gül ağacı dileği nasıl dilenir? İşte Hıdırellez ritüelleri ve gül ağacı geleneğinin ayrıntılarını derledik...
Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.
O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.
Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor.