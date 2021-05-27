Gül yağının litresi 5-7 bin euro

DHA 27.05.2021 - 10:39
Burdur'da merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında yıllar önce kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çiftçiye örnek olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, gül üretimi de yapılmaya başlandı.
Bölgedeki bahçelere gül fidesi dikilirken, bu yıl yetiştiricilik yapılan alan, 140 dekar oldu.
Çiçeklerinin damıtılmasıyla gül yağı ve gül ürünleri elde edilen Lisinia'da bu yıl 50 ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor.
Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4-6 ton gülden 1 litre gül yağı elde edildiğini ve bunun uluslararası piyasalarda 5 ile 7 bin euro arasında satıldığını söyledi.