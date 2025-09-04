Gülden Coni cinayetinde sanığın ifadesi kan dondurdu: 30 saniyede 30 bıçak darbesi

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren, 15 yaşındaki zanlı E.A. ifadesinde, 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurduğunu söyledi.

16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, 15 yaşındaki zanlı E.A.'nın, geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Davada mahkeme başkanı, tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu.

"30 SANİYE SÜRDÜ"

Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi.

Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum." diyerek savunma yaptı.

"GÖZÜM KARARDI"

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu.

Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar." sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı." diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, cinayetin işlendiği günden bir gün önce E.A.'nın Gülden Coni'nin arkadaşı ile tartıştığı, ailesiyle bu kişinin evine giderek tehditlerde bulunduğu, ardından Coni'ye buluşma teklif ettiği belirtildi.

Olay günü Gülden Coni ile buluşan E.A.'nın Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin arka kısmındaki torna tesviye atölyesi çevresine gittiği, burada yaklaşık bir saat süren konuşmanın ardından yanında getirdiği bıçakla Gülden'i 30 kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

E.A'nın cinayeti işledikten sonra maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı, kıyafetlerini değiştirip telefonu kırdığı ve daha sonra babasının motosikletiyle çalıştığı berber dükkanına gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A.'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

