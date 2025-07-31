Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir hangi görevlerde bulundu?

30 Temmuz’da yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneral oldu. Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Gülden Mat Şakir, birçok farklı görevde bulundu. 2025 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir, yeni görevlendirmesiyle birlikte birçok kadın subayın yükselmesinde örnek teşkil edilmiştir. Peki Tuğgeneral Gülden Mat Şakir kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, kariyeri…

Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir hangi görevlerde bulundu? - 1

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında önemli görevler üstlenmiştir. 2024 yılında İl Jandarma Komutanı olarak Çankırı’da görevlendirilen Gülden Mat Şakir, bu pozisyona getirilen ilk kadın subay olmuştur. Jandarma teşkilatında uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Gülden Mat Şakir’in kariyeri ise yeni terfisiyle birlikte gündem oldu. Gülden Mat Şakir’in hayatı ve görevleri merak ediliyor. Peki Gülden Mat Şakir kimdir? İşte, hayatı…

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Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir hangi görevlerde bulundu? - 2

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve başarılı bir subay olarak tanınmıştır.

6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır

30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Bu terfiyle Türk Jandarma tarihinde kadın subayların yükselişini simgeleyen önemli bir figür olmuştur. Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.

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