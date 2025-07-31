Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir hangi görevlerde bulundu?
30 Temmuz’da yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneral oldu. Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Gülden Mat Şakir, birçok farklı görevde bulundu. 2025 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir, yeni görevlendirmesiyle birlikte birçok kadın subayın yükselmesinde örnek teşkil edilmiştir. Peki Tuğgeneral Gülden Mat Şakir kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, kariyeri…
Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında önemli görevler üstlenmiştir. 2024 yılında İl Jandarma Komutanı olarak Çankırı’da görevlendirilen Gülden Mat Şakir, bu pozisyona getirilen ilk kadın subay olmuştur. Jandarma teşkilatında uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Gülden Mat Şakir’in kariyeri ise yeni terfisiyle birlikte gündem oldu. Gülden Mat Şakir’in hayatı ve görevleri merak ediliyor. Peki Gülden Mat Şakir kimdir? İşte, hayatı…