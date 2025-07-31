Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir hangi görevlerde bulundu?

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve başarılı bir subay olarak tanınmıştır.



6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır



30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.



Bu terfiyle Türk Jandarma tarihinde kadın subayların yükselişini simgeleyen önemli bir figür olmuştur. Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.