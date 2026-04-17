Gülistan Doku dosyası | Mustafa Türkay Sonel hakkında yeni iddia. "Hamile kaldı kafasına sıktım"
17.04.2026 11:03
Son Güncelleme: 18.04.2026 15:32
DHA
Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Umut Aktaş'ın ağabeyinin iddiaları dosyaya girdi. Altaş'ın ağabeyi, Doku'nun dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından cinsel istismara uğradığını ve hamile kaldığı için öldürdüğünü öne sürdü.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak ABD'de olduğu tespit edilen şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyleri yeni iddialarda bulundu.
ALTAŞ'IN AĞABEYİYLE YAPILAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DOSYADA
Altaş'ın ağabeyi S.A.’nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım." diyerek iddialarını dile getirdi.
S.A., "Türkay demiş ki ‘Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım’. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti.” ifadelerini kullandı.
ESKİ TUNCELİ VALİSİ GÖZALTINDA
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapılırken soruşturma kapsamında Sonel, açığa alındı.
Elazığ'da gözaltına alınan Sonel, Erzurum'a getirildi. Sonel’in işlemlerinin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olduğu ve soruşturmasının da Erzurum’da devam edeceği bildirildi.
DÖNEMİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNE GÖZALTI
Soruşturmada, Doku'nun tüm hastane kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Savcılık, hastane kayıtlarına ilişkin tespiti dosyaya "kesinlikle silinmiş" notuyla dahil etti.
Soruşturma sapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.
Dosyada yok edilen kayıtlarda "gebe, plan, kalp sesi" gibi başlıklar yer aldı. Başsavcılık, silinen kayıtların Doku'nun gebelik durumu ile ilgili olup olmadığını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi
"KASTEN ÖLDÜRME İDDİASI"
Soruşturma kapsamında Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.
Operasyonda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden Umut Altaş'ın ise ABD'de olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu.
Şüphelilerin “kasten öldürme” iddiasıyla sorgulandığı öğrenildi.
TOPLAM 9 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tutuklandı.
Tutukluların isimleri şöyle:
Doku'nun eski sevgili Zeinal Abakarov, Zeinal'ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Zeinal'ın annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdare'de çalışan Erdoğan Elaldı, ihraç olan eski polis memuru Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, Sonel ile bağlantılı Ferhat Güven, Altaş'ın babası ile annesi Celal-Nurşen Altaş.
SERBEST BIRAKILDILAR
Munzur Üniversitesi'nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uğurcan A. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
GÜLİSTAN'IN HASTANE KAYITLARININ SİLİNMESİ DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmada, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girdi.
Soruşturma kapsamında 7 Ocak 2020'de tutulan tutanakta, Doku'nun POLNET ile TEMBİS Sağlık Bilgileri Sorgulama kayıtlarında 31 Aralık 2019'da saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mart 2025'te bir firmaya bilgi ve belgelerin araştırılmasına yönelik yazıya verilen 16 Nisan 2025 tarihli cevapta, yeniden ve daha ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirildiği bildirildi.
POLNET kayıtlarının resmi kayıt olduğu ve hata ihtimali olmayacağının dikkate alındığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:
“Gülistan Doku'ya dair herhangi bir vizit veya LOG bilgisine ulaşılamamıştır. Bu husus firmamızca tekrar incelenmiş ve o tarihte herhangi bir LOG bilgisi olmadığı görülmüştür. 31 Aralık 2019 ila 31 Ocak 2020 arasında diğer firma tarafından Tunceli Devlet Hastanesine HBYS sistemi hizmeti verilmekteydi. HBYS sisteminde yer alan işlemlere ilişkin LOG kaydının bulunması gerekliyken bu tarihlere ait herhangi bir LOG kaydının bulunmaması hayatın olağan akışına aykırı olup profesyonel ve detaylı bir çalışma ile özellikle bu tarih aralığındaki LOG kayıtlarının kasıtlı bir biçimde silindiği tarafımızca değerlendirilmiştir. İlgili LOG kayıtları ancak bu yazılımın ana kodlarına sahip ve bu yazılımı kullanmayı bilen profesyonel düzeyde yazılım bilgisi içeren şahıslar tarafından çeşitli doğrulamalar yapılarak kasıtlı ve yoğun bir şekilde emek harcayarak silinebilmektedir. Dolayısıyla silinen kayıtların geri getirilme ihtimali ve imkanı mevcut değildir. Sonuç olarak 31 Aralık 2019 tarihine ait sistem LOG'larının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte, ilgili güne ait LOG kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahaleyle silindiği anlaşılmaktadır.”
BAŞSAVCILIKÇA İLGİLİ FİRMAYA YÖNELİK YAZILAN YAZI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, diğer firmaya yazılan yazıda, bazı hususlara ilişkin anlaşılabilir ve net bilgiler verilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.
Yazıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından POLNET sistemi üzerinden alınan kaydın resmi belge olduğuna işaret edilerek, "Bu kaydın POLNET sisteminde yer alıyor olmasının Gülistan Doku'nun kesin olarak 31 Aralık 2019'da saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydı yaptığının delili olduğu, bu hususta kesinlikle hata olmayacağının sabit olduğu, bu nedenle detaylı araştırma yapılarak Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da hastane giriş kaydının 7 Ocak 2020 ila 9 Ocak 2020 arasında kim, hangi kullanıcı tarafından silindiğinin titizlikle araştırılması" istendi.
Belirtilen güne dair 09.00 ile 11.00 arasında hasta cihaz giriş kaydı yapan cihaz ve kullanıcı bilgilerinin istenildiği yazıda, Doku'nun hamileliği iddialarıyla ilgili ise şu bilgiler yer aldı:
"EK'te gönderilen CD'deki bilgilerin kime ait olduğu, hastaya kim tarafından hangi işlem yapıldığı ve benzeri hususların anlaşılabilir olmadığı, örneğin bir tabloda Gülistan Doku_HGEBDET uzantısında 'Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisaçıklık ve benzeri' başlıklar olduğu, bu başlıkların gebelikle ilgili olduğunun değerlendirildiği ve kalp sesi ölçümlerinin yapıldığı anlaşıldığı ancak bu bilgilerin neye dayanarak belirtildiği, neye ilişkin olduğunun, Gülistan Doku'nun gebelik durumunun olup olmadığının, gebeliğe ilişkin hastaneye müracaatının olup olmadığının anlaşılamadığı, şayet gebe ise doğum için gerekli süre düşünüldüğünde tarihlerin de uyumlu olmadığının anlaşıldığı, Gülistan Doku'nun hastane giriş tarihlerinin silinen kayıtlar da dahil olmak üzere tek tek ve fiziki evrak yazılarak Gülistan Doku'ya ne sebeple hangi işlemlerin yapıldığının araştırılarak gönderilmesi rica olunur."
Doku hakkında hastanede kayıt olmadığına dair yazının kabul edilebilir olmadığı vurgulanan yazıda, "İlgili tarih ve saatte yapılan giriş kaydının kesinlikle silinmiş olduğu ve bunun kasıtlı olarak profesyonel ve detaylı bir çalışma sonucu silindiğinin, Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 saat 09.09'da yapılan hasta kayıt işlemini sonraki tarihlerde silen kullanıcı bilgilerinin mutlaka titizlikle, detaylı bir şekilde araştırılarak gönderilmesi rica olunur."
Tunceli Devlet Hastanesinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Ekim 2020 tarihli yazısına verdiği cevapta ise "Gülistan Doku'nun kayıtlarımız tetkikinde 31 Aralık 2019'da hastanemizde herhangi bir girişinin olmadığı tespit edilmiş olup, bugüne kadar tedavi olduğuna dair belgeleri sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ
Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis memuru Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.