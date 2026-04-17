Gülistan Doku dosyasında 10 tutuklama | Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, diğer firmaya yazılan yazıda, bazı hususlara ilişkin anlaşılabilir ve net bilgiler verilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından POLNET sistemi üzerinden alınan kaydın resmi belge olduğuna işaret edilerek, "Bu kaydın POLNET sisteminde yer alıyor olmasının Gülistan Doku'nun kesin olarak 31 Aralık 2019'da saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydı yaptığının delili olduğu, bu hususta kesinlikle hata olmayacağının sabit olduğu, bu nedenle detaylı araştırma yapılarak Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da hastane giriş kaydının 7 Ocak 2020 ila 9 Ocak 2020 arasında kim, hangi kullanıcı tarafından silindiğinin titizlikle araştırılması" istendi.

Belirtilen güne dair 09.00 ile 11.00 arasında hasta cihaz giriş kaydı yapan cihaz ve kullanıcı bilgilerinin istenildiği yazıda, Doku'nun hamileliği iddialarıyla ilgili ise şu bilgiler yer aldı:

"EK'te gönderilen CD'deki bilgilerin kime ait olduğu, hastaya kim tarafından hangi işlem yapıldığı ve benzeri hususların anlaşılabilir olmadığı, örneğin bir tabloda Gülistan Doku_HGEBDET uzantısında 'Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisaçıklık ve benzeri' başlıklar olduğu, bu başlıkların gebelikle ilgili olduğunun değerlendirildiği ve kalp sesi ölçümlerinin yapıldığı anlaşıldığı ancak bu bilgilerin neye dayanarak belirtildiği, neye ilişkin olduğunun, Gülistan Doku'nun gebelik durumunun olup olmadığının, gebeliğe ilişkin hastaneye müracaatının olup olmadığının anlaşılamadığı, şayet gebe ise doğum için gerekli süre düşünüldüğünde tarihlerin de uyumlu olmadığının anlaşıldığı, Gülistan Doku'nun hastane giriş tarihlerinin silinen kayıtlar da dahil olmak üzere tek tek ve fiziki evrak yazılarak Gülistan Doku'ya ne sebeple hangi işlemlerin yapıldığının araştırılarak gönderilmesi rica olunur."

Doku hakkında hastanede kayıt olmadığına dair yazının kabul edilebilir olmadığı vurgulanan yazıda, "İlgili tarih ve saatte yapılan giriş kaydının kesinlikle silinmiş olduğu ve bunun kasıtlı olarak profesyonel ve detaylı bir çalışma sonucu silindiğinin, Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 saat 09.09'da yapılan hasta kayıt işlemini sonraki tarihlerde silen kullanıcı bilgilerinin mutlaka titizlikle, detaylı bir şekilde araştırılarak gönderilmesi rica olunur."

Tunceli Devlet Hastanesinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Ekim 2020 tarihli yazısına verdiği cevapta ise "Gülistan Doku'nun kayıtlarımız tetkikinde 31 Aralık 2019'da hastanemizde herhangi bir girişinin olmadığı tespit edilmiş olup, bugüne kadar tedavi olduğuna dair belgeleri sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.