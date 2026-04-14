Gülistan Doku dosyasında sır perdesi aralanıyor: Yeraltı görüntüleme raporu ortaya çıktı
14.04.2026 16:30
Son Güncelleme: 14.04.2026 16:49
DHA
Altı yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Pertek'te bir mezarlık yakınında kazı yapıldığı ve burada mezara benzeyen bir boşluk tespit edildiği öğrenildi.
Tunceli'de altı yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dosya yeniden açıldı.
Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.
Soruşturma devam ederken, sır olaydaki sır perdesini aralayacak bir rapor ortaya çıktı.
MEZARLIK YANINDAKİ ALANDA KAZI YAPILMIŞ
Gülistan Doku 5 Ocak 2020 günü kaybolmuştu. Arama çalışmaları günler sürmüş, ancak bir ize ulaşılamamıştı.
Soruşturmada dün geceden bu yana birçok yeni gelişme yaşanırken dikkat çekici bir rapor ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi.
ŞÜPHE UYANDIRAN BOŞLUK
Raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık iki saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi.
Söz konusu boşluğun ise yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi.
Raporda ayrıca, tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.
Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi.
CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; yeni bulgular çerçevesinde cinayet şüphesi değerlendiriliyor.
Ayrıca organize örtbas, delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da mercek altında...
Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileriyle bazı kamu görevlilerinin şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
AVUKATA İSİMSİZ NOT BIRAKILDI
Dosyada dikkat çeken noktalardan biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not. Bu notta dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adı geçiyor.
Not ortaya çıktıktan sonra yapılan incelemelerde, Sonel'in olay günü araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.
ERKEK ARKADAŞI YAZIŞMALARI SİLMİŞ
Dosyada Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un hareketliliği ayrı bir başlık olarak yer alıyor.
Zeynal'ın telefonundaki bazı yazışmaların silinmiş olduğu tespit edilirken, Gülistan kaybolduktan sonra sosyal medya üzerinden attığı mesajlar dikkat çekici bulundu.
Bu mesajlarda, Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi veren ifadelerin yer aldığı görüldü.
Üstelik yalnızca Zeynal değil, çevresindeki bazı isimlerin de olay gecesi ve sonrasında çelişkili beyanlar verdiği, kimi kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.
700 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARANDI
Dosyaya eklenen tanık ifadeleri ve 700 saatlik MOBESE görüntüleri de daha önce gözden kaçan ya da üstü örtülen birçok ayrıntıyı ortaya çıkardı.
NE OLMUŞTU?
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın cep telefonu, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal vermişti.