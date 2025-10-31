Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Ek 700 saatlik görüntü saniye saniye izleniyor

Tunceli'de kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçen Gülistan Doku için yeni çalışma başlatıldı. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baştan ele alınan Gülistan Doku dosyası için özel ekip kuruldu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21)  kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler; başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırılıyor.

Öte yandan dosyanın gizlilik kararının devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtilmişti.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku’ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırılmıştı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görülmüştü.

Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilememişti.

Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenememişti.

Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilememişti.

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Z.A.'nın evine girerken KGYS’de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansımıştı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

