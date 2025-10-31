Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Ek 700 saatlik görüntü saniye saniye izleniyor

Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenememişti.

Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilememişti.

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Z.A.'nın evine girerken KGYS’de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansımıştı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.