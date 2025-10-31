Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Ek 700 saatlik görüntü saniye saniye izleniyor
Tunceli'de kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçen Gülistan Doku için yeni çalışma başlatıldı. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baştan ele alınan Gülistan Doku dosyası için özel ekip kuruldu.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.