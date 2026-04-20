Gülistan Doku soruşturması. Eski başhekim Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi
20.04.2026 13:50
NTV - Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi.
ESKİ BAŞHEKİM ADLİYEDE
Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması sürüyor.
Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Özdemir, o dönem görev yaptığı hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ise Erzurum Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.
GÜLİSTAN'IN HASTANE KAYDI SİLİNMİŞ
Soruşturmada, Gülistan Doku'nun tüm hastane kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Savcılık, hastane kayıtlarına ilişkin tespiti dosyaya "kesinlikle silinmiş" notuyla dahil etti.
Dosyada yok edilen kayıtlarda "gebe, plan, kalp sesi" gibi başlıklar yer aldı. Başsavcılık, silinen kayıtların Doku'nun gebelik durumu ile ilgili olup olmadığını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.
10 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
JANDARMA RAPORU: CESET GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN SONRADAN ÇIKARTILDI
Dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Savcılık sevk yazısında yer alan gizli tanık beyanında; Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu yanındaki diğer şüpheli Umut Altaş ile birlikte öldürdüğü, ardından koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun cesedi Pertek ilçesi Koçpınar köyündeki bir mezarlığın yanına gömdüğü öne sürüldü. Bu beyan üzerine 12 Ocak 2025 tarihinde bölgede yer altı görüntüleme cihazı (YGC) ile yapılan tarama sonuçları raporda şöyle yer aldı:
“İlgili alanda daha önceden bir kazı yapıldığı, bir şahsın gömülerek yaklaşık 1-2 yıl içerisinde buradan çıkartıldığı, tespit edilen boşluğu ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silah da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluşturulduğunun değerlendirildiği tespit edilmiştir.”
Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi de ortaya çıkmıştı. Her iki isim de suçlamaları reddedip, Gülistan'ı tanımadıklarını iddia etmişti.