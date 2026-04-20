Gülistan Doku soruşturması. Eski başhekim Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi

Dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Savcılık sevk yazısında yer alan gizli tanık beyanında; Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu yanındaki diğer şüpheli Umut Altaş ile birlikte öldürdüğü, ardından koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun cesedi Pertek ilçesi Koçpınar köyündeki bir mezarlığın yanına gömdüğü öne sürüldü. Bu beyan üzerine 12 Ocak 2025 tarihinde bölgede yer altı görüntüleme cihazı (YGC) ile yapılan tarama sonuçları raporda şöyle yer aldı:

“İlgili alanda daha önceden bir kazı yapıldığı, bir şahsın gömülerek yaklaşık 1-2 yıl içerisinde buradan çıkartıldığı, tespit edilen boşluğu ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silah da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluşturulduğunun değerlendirildiği tespit edilmiştir.”

Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi de ortaya çıkmıştı. Her iki isim de suçlamaları reddedip, Gülistan'ı tanımadıklarını iddia etmişti.