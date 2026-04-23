Gülistan Doku soruşturması. Eski valinin rolü neydi, şimdi neyle suçlanıyor?

Arama çalışması sırasında çok dikkat çeken bir olay yaşandı.

21 Mart 2020'de bulunan kadın cesedini Doku ailesi değil Tuncay Sonel teşhis etti. Sonel, henüz otopsi yapılmadan "Bu Gülistan değil" dedi. Cansız bedeni bulunan kişi ise iki haftadır kayıp olan Esma Kılıçarslan'dı.

Yıllar sonra eski polis Gökhan Ertok, bahse konu dönemde Sonel ve yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun ısrarıyla Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına sızdığını, veri sildiğini iddia etti.

Gülistan Doku'nun hastanedeki verilerinin de Sonel'in içinde olduğu bir organizasyonla yok edildiği ileri sürülüyor.