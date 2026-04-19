Gülistan Doku soruşturması. Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi de ortaya çıktı.

NTV Diyarbakır Temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın aktardığı bilgilere göre; Sonel ifadesinde Gülistan Doku'yu şahsen tanımadığını iddia etti.

Mustafa Türkay Sonel ifadesinde şu sözlerle kendini savundu:

“Ben Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde herhangi bir sürekle görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Ben Gülistan Doku’nun kayıp olması haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiçbirisi Gülistan Doku'yu tanımazdı. Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz’ün 2019-2020 yıllarında kullandıkları hatlardan başka hatları veya patates hat diye tabir edilen hatlar konusunda ne desem yalan olur, bilmiyorum çünkü. Mesela benim numaram çocukluğumdan beri aynıdır, hiç değişmedi, yıllardır da benden başkası bu hattı kullanmaz.”