Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma

17.04.2026 11:03

Gülistan Doku soruşturmasındaki dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dosya yeniden açıldı.

 

Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

 

Operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

 

Şüphelilerin “kasten öldürme” iddiasıyla sorgulandığı öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 

 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı.

İKİ TUTUKLAMA, İKİ ADLİ KONTROL

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, "Delilleri yok etme" suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

 

Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞ DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 

ANNE FENALAŞTI

Adliye önünde bekleyen Doku'nun bazı yakınları, zanlılara tepki gösterdi.

 

Bu sırada fenalık geçiren Doku'nun annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VALİ'NİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku 5 Ocak 2020 günü kaybolmuştu. Arama çalışmaları günler sürmüş, ancak bir ize ulaşılamamıştı.

 

Soruşturmada dün geceden bu yana birçok yeni gelişme yaşanırken dikkat çekici bir rapor ortaya çıktı.

 

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi.

