Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in tiyatrosu. "İntihar algısı yarattı" ve "delili kamu bütçesiyle kararttı" iddiası
23.04.2026 08:53
NTV - Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel 5 ayrı suçtan tutuklandı. O suçlardan biri de Sonel'in Gülistan'ın kaybolmasının ardından arama ekiplerini farklı bir noktaya yönlendirmesiydi. Onlarca asker ve yüzlerce kişi 6 ay boyunca Doku'ya ait bir iz aramış ancak bulamamıştı.
Gülistan Doku olayıyla ilgili sır perdesi 6 yıl sonra aralanıyor.
5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra haber alınamayan genç kızın dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü.
KAYBOLDUKTAN SONRA NELER YAŞANDI?
Gülistan'ın son görüntülendiği ve ardından telefon sinyalinin kesildiği nokta Dinar Köprüsü-Sarı Saltuk Viyadüğü.
O dönem Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Çalışmaların ilk gününde bölgede bir makas, el yazısıyla yazılmış notlar ve Gülistan yazılı bir peçete bulundu. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü günlerce tarandı.
6 AY HİÇBİR İZ BULANAMADI
Çalışmalar kapsamında 12 ilden AFAD personeli, polis dalgıçları, JAK timleri, itfaiye ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ekipler Tunceli'ye gitti.
Su altı ve su üstünde günlerce tarama yapıldı. Hatta baraj kapakları açılarak su seviyesi üç kez düşürüldü.
Çalışmalar 6 ay sürdü ve ciddi kaynak aktarıldı.
Ancak, aylarca süren çalışmalar neticesinde Gülistan'a ait iz bulunamadı.
DİKKAT ÇEKEN OLAY
Arama çalışması sırasında çok dikkat çeken bir olay yaşandı.
21 Mart 2020'de bulunan kadın cesedini Doku ailesi değil Tuncay Sonel teşhis etti. Sonel, henüz otopsi yapılmadan "Bu Gülistan değil" dedi. Cansız bedeni bulunan kişi ise iki haftadır kayıp olan Esma Kılıçarslan'dı.
Teşhis için genç kızın ailesine haber verilmemesi ve valinin hızla teşhis ederek konuyu kapatması akıllarda soru işareti yarattı.
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Arama çalışmalarını koordine eden Tuncay Sonel, ekipleri yanlış yönlendirmekle suçlanıyor.
Cinayet soruşturmasına dönen dosyadaki ayrıntılar Sonel'in yaratmaya çalıştığı "intihar" algısını çürütüyor.
Tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel, başta suç delillerini yok etmek olmak üzere 5 ihlalle suçlanıyor.
Sonel, o dönem arama çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veriyordu.
Eski vali, ekipleri yanlış yere yönlendirmekle de suçlanıyor.
İşte Sonel'in Gülistan'ın kaybolduğu dönemde arama çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar…