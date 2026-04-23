Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in tiyatrosu. "İntihar algısı yarattı" ve "delili kamu bütçesiyle kararttı" iddiası

Arama çalışması sırasında çok dikkat çeken bir olay yaşandı.

21 Mart 2020'de bulunan kadın cesedini Doku ailesi değil Tuncay Sonel teşhis etti. Sonel, henüz otopsi yapılmadan "Bu Gülistan değil" dedi. Cansız bedeni bulunan kişi ise iki haftadır kayıp olan Esma Kılıçarslan'dı.

Teşhis için genç kızın ailesine haber verilmemesi ve valinin hızla teşhis ederek konuyu kapatması akıllarda soru işareti yarattı.