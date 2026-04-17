Gülistan Doku'nun hastane kaydı silinmiş. Gizli tanık "Şubat"tan cinsel istismar iddiası
17.04.2026 14:15
NTV - Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında "Şubat" isimli gizli tanık, Doku'nun 3 kişi tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığını iddia etti. Ayrıca, Doku'nun hastane kayıtlarının da silindiği ortaya çıktı.
Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra sır perdesi aralanıyor.
İlk defa tutuklanma tutanağında Gülistan'dan "maktüle" olarak bahsedildi ve bu durum Doku'nun cinayete kurban gittiği iddiasını güçlendirdi.
İSTİSMAR İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren "Şubat" isimleri gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı.
Doku'nun aralarında eski valinin oğlunun da olduğu 3 kişi ile 27 Aralık 2019'da Tunceli Gençlik Merkezi'ne götürülerek istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ
Bir başka iddia ise Doku'nun o güne ait hastane kayıtlarının silinmesi.
Yapılan araştırmada Gülistan'ın 31 Aralık saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak o günkü bütün log kayıtlarının silindiği tespit edildi.
Hastanenin veri tabanını inceleyen bilişim firmasının savcılığa sunduğu raporda "Sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır." denildi.
Hastane ise iddialara ilişkin Doku'nun o gün hastaneye hiç gelmediğini öne sürdü.
A Haber'de yer alan iddiaya göre ise soruşturma kapsamında dosyaya giren belgelerde "Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisağrılık" gibi başlıklar olduğu, bu başlıkların gebelik ile ilgili olduğunun değerlendirildiği ve kalp sesi başlığının altında 120-136-140-150 şeklinde kalp sesi ölçümlerinin yapıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Başsavcılık, silinen kayıtların Gülistan Doku'nun gebelik durumu ile ilgili olup olmadığını araştırıyor.
SORUŞTURMA SÜRECİ
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.
Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov.'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ETKİN PİŞMANLIK TALEP ETTİ
Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, "Delilleri yok etme" suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis memuru Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.
ESKİ VALİYE SORUŞTURMA
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapılırken soruşturma kapsamında Sonel, açığa alındı.