Gülistan'ın yakın arkadaşı da tanık oldu. "Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi"
22.04.2026 15:08
Son Güncelleme: 22.04.2026 15:33
NTV - Haber Merkezi
Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı tanık olarak verdiği ifadede Gülistan'ın intihar etmediğinden emin olduğunu, çalıştıkları kafede sık sık tacize uğradıkları için bulaşıkhane bölümüne geçtiklerini ileri sürdü.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklandı.
GÜLİSTAN'IN ARKADAŞI TANIK OLDU
Doku'nun yakın arkadaşı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak ifade verdi.
Tunceli'de Gülistan Doku ile KYK yurdunda yanyana odalarda kalan M.T. Hanımeli kafede birlikte çalıştıklarını anlattı.
"Hasta olduğunda bile ilaç içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir." diye konuşan M.T., "Gülistan intihar etmiş olsaydı bir yıla yakın aranan barajda mutlaka cansız bedenine ulaşılırdı." dedi.
TACİZ İDDİASI
Dikkat çeken iddialarda bulunan M.T. kafeye gelen bazı müşterilerin tacizine uğradıklarını söyledi.
Çalıştıkları kafeye hep üst düzey memurların geldiğini ve çok fazla bahşiş bırakıldığını dile getiren M.T., "Bize asılanlar olurdu. Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Hatta benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar. Tacizlerden kurtulmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladık." iddiasında bulundu.
"'BİR ŞEY YOK' DEYİP GEÇİŞTİRİYORDU"
İfadesinde Gülistan'ın kaybolmadan önce çok zayıfladığını, durgun, düşünceli olduğunu da anlatan M.T.
"Niye böylesin diye sorduğumda bir şey yok deyip geçiştiriyordu." dedi
Gülistan'ın bilinçli ve aklı başında biri olarak tanımlayan arkadaşı, "Haksızlığa asla gelemezdi. Onu herhangi bir şeye zorladılarsa buna mutlaka karşı çıkacak yapıda bir insandı." diye ifade verdi.
TOPRAKTA OKSİTLENME TESPİT EDİLDİ
Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken gizli tanığın ifadesine göre, Koçpınar Köyü'nde yeraltı görüntüleme cihazı ile yapılan taramada 1,70 metre uzunluğunda, 80 santim genişliğinde mezar görüntüsü tespit edilmişti.
Kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmayan boşlukta pet şişe ve poşet bulunmuştu. Kazı çalışmasına ilişkin rapor da soruşturma dosyasına girdi.
Raporda en dikkat çekici bölüm, söz konusu boşluğa ilişkin yapılan değerlendirme oldu.
Gülistan'ın buraya gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı belirtildi. Bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olabileceğine dikkat çekilirken boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ve silahın da gömülmüş olabileceği, topraktaki oksitlenmeye de bunun neden olduğu değerlendirildi.
Raporda toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erozyona uğradığı ve yapısının yumuşak olduğu vurgulandı.