Gülistan'ın yakın arkadaşı da tanık oldu. "Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi"

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken gizli tanığın ifadesine göre, Koçpınar Köyü'nde yeraltı görüntüleme cihazı ile yapılan taramada 1,70 metre uzunluğunda, 80 santim genişliğinde mezar görüntüsü tespit edilmişti.

Kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmayan boşlukta pet şişe ve poşet bulunmuştu. Kazı çalışmasına ilişkin rapor da soruşturma dosyasına girdi.

Raporda en dikkat çekici bölüm, söz konusu boşluğa ilişkin yapılan değerlendirme oldu.

Gülistan'ın buraya gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı belirtildi. Bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olabileceğine dikkat çekilirken boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ve silahın da gömülmüş olabileceği, topraktaki oksitlenmeye de bunun neden olduğu değerlendirildi.

Raporda toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erozyona uğradığı ve yapısının yumuşak olduğu vurgulandı.