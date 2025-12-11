Güllü dosyasında cinayet şüphesi. Kızı için tutuklama talebi

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık'ta gözaltına alındı.

Ulu'nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SULTAN ULU: GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Ulu'nun emniyetteki ifadesinde o gece yaşananları anlattığı ve itiraf ettiği belirtiliyor.

Savcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için “kasten öldürme” suçundan tutuklama istedi.



Sultan Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı şekliden adli kontrol talep edildi. Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ



Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi.