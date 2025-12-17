Güllü'nün banka hesapları incelendi. Sır ölümde "miras cinayeti" iddiası
17.12.2025 16:41
Son Güncelleme: 17.12.2025 22:18
DHA
Şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrası miras iddiaları ortaya atılmıştı. Mal varlığı tespiti için Güllü'nün banka hesapları incelendi. Şarkıcının Yalova'daki ev dışında bir mal varlığı olmadığı belirlendi. Öyle ki bazı banka hesaplarının bakiyesi de "bin liranın" altında.
Çınarcık'ta 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.
Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim.” dediği belirtildi.
MİRAS İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu.
Tut ile Günyer’in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Güllü'nün kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteğinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
GÜLLÜ’NÜN HESAPLARI İNCELENDİ
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında; "miras cinayeti" iddiaları araştırılıyordu. Mal varlığının tespiti için ekim ayında çalışma başlatıldı. Güllü'nün hesapları incelendi. 50'nin üzerinde banka ve sigortayla yazışma yapıldı.
Üzerine kayıtlı yalnızca Çınarcık'ta yaşadığı ev görünen Güllü'nün; bireysel emeklilik ya da hayat sigortasına ilişkin de bir veri çıkmadı. Bazı bankalarda da 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parası olduğu belirlendi.
Miras üzerinde hak sahibi olanların belirlendiği belgenin 6 Ekim 2025'te alındığı ortaya çıktı.
Bu tarihten önce mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.