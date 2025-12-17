Güllü'nün banka hesapları incelendi. Sır ölümde "miras cinayeti" iddiası

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında; "miras cinayeti" iddiaları araştırılıyordu. Mal varlığının tespiti için ekim ayında çalışma başlatıldı. Güllü'nün hesapları incelendi. 50'nin üzerinde banka ve sigortayla yazışma yapıldı.

Üzerine kayıtlı yalnızca Çınarcık'ta yaşadığı ev görünen Güllü'nün; bireysel emeklilik ya da hayat sigortasına ilişkin de bir veri çıkmadı. Bazı bankalarda da 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parası olduğu belirlendi.

Miras üzerinde hak sahibi olanların belirlendiği belgenin 6 Ekim 2025'te alındığı ortaya çıktı.

Bu tarihten önce mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.