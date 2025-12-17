Güllü'nün hesaplarına inceleme. Sır ölümde miras iddiası
17.12.2025 16:41
Son Güncelleme: 17.12.2025 16:42
DHA
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün kardeşleri, yeğenleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Miras iddialarının ardından Güllü'nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Çınarcık'ta 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.
Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim.” dediği belirtildi.
MİRAS İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu.
Tut ile Günyer’in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Güllü'nün kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteğinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
GÜLLÜ’NÜN HESAPLARI İNCELENİYOR
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, miras iddiaları üzerine Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı.
Bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen meblağlarda birikimi olduğu belirlenen Güllü’nün, annesinden kalan üzerine kayıtlı Çınarcık’ta iki evi olduğu ifade edildi.