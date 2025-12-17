Güllü'nün hesaplarına inceleme. Sır ölümde miras iddiası

Çınarcık'ta 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim.” dediği belirtildi.