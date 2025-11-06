Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi: "Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi"

"ANNEM ALKOL ALINCA SİNİRLENEN BİRİYDİ"

"Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim." şeklinde mesajlar attığını anımsadığını anlatan Gülter, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimizden karşılıklı özür diledik. Plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik.

Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm.' gibi sinirle söylenen sözler söylüyor, hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi, sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Çok bu tarz incitici veya tehditvari sözler söyleyince ben de sinirlenirdim."