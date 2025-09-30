Güllü'nün ölümü: Şimdiye kadar neler biliniyor?

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.

İfadesinde ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in telefonla kendisini aradığını belirten Tuğberk Yağız Gülter, ablasının çığlıklar atarak yardım istediğini şöyle iddia etti:

"(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim."

Gülter, Çınarcık'a gelirken annesinin evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini öne sürdü.

Görüntülere göre annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası çaldığını duyduğunu iddia etti.

Kamera kayıtlarındaki anları anlatan Gülter, annesinin görüntüden çıktığı anı ve sonrasında duyulan sesleri şöyle aktardı:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar."

Annesinin düşmesinde alkol ve evin fiziki koşullarının etkili olduğunu iddia eden Tuğberk Yağız Gülter, daireye ait detayları da şöyle aktardı:

"Bizim dairenin yerleri laminanttır, ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır.

Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer.

Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."