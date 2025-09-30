Güllü'nün ölümü: Şimdiye kadar neler biliniyor?

Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından iddialar birbiri ardına gündeme gelmeye başladı. Peki, Güllü'nün ölümünden sonra bugüne kadar neler biliniyor?

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü’nün ani ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

Güllü, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Güllü'nün ardından birçok iddia da gündeme geldi. Peki, Güllü'nün ölümünden sonra bugüne kadar neler biliyoruz?

GÜLLÜ NASIL ÖLDÜ?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden 26 Eylül gecesi düştüğü öne sürülen sanatçı Güllü, hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölüm haberini ise oğlu oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Sosyal medyada hızla yayılan "intihar" iddialarına da değinen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımında şöyle dedi:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun."

Güllü'nün ölüm nedeni ve olayla ilgili ayrıntılı soruşturma ise Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülüyor.

GÜLLÜ'NÜN KIZI DA EVDEYDİ

Olay sırasında Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının da evde olduğu ve görgü tanığı olarak ifade verdikleri öğrenildi.

Kızı Tuyan Ülkem Gülter'in iddiasına göre, annesi Güllü, düşmeden hemen önce evde müzik eşliğinde eğleniyordu.

İfadesinde Tuyan Ülkem, şunları öne sürdü:

"Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü."

İfadesinde sanatçının kızı, annesinin intihar etmediğini, olayın alkolün etkisiyle yaşanan denge kaybı sonucu meydana gelen elim bir kaza olduğunu öne sürdü.

Ülkem, annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını iddia etti.

Ayrıca olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.

İfadesinde ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in telefonla kendisini aradığını belirten Tuğberk Yağız Gülter, ablasının çığlıklar atarak yardım istediğini şöyle iddia etti:

"(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim."

Gülter, Çınarcık'a gelirken annesinin evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini öne sürdü.

Görüntülere göre annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası çaldığını duyduğunu iddia etti.

Kamera kayıtlarındaki anları anlatan Gülter, annesinin görüntüden çıktığı anı ve sonrasında duyulan sesleri şöyle aktardı:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar."

Annesinin düşmesinde alkol ve evin fiziki koşullarının etkili olduğunu iddia eden Tuğberk Yağız Gülter, daireye ait detayları da şöyle aktardı:

"Bizim dairenin yerleri laminanttır, ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır.

Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer.

Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

MAYİ (ARAP) SABUNU İDDİASI

Soruşturmada, sanatçının evinde yapılan incelemelerde ise parke zeminin kaygan olduğu da belirtildi.

Eve temizliğe gelen kişinin de ifadesine başvurulurken, yerlerin arap sabunu olarak da bilinen mayi sabunu ile silindiği öne sürüldü.

Ayrıca soruşturmada Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi.

GÜLLÜ'NÜN DENGE KAYBI İDDİASI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve Güllü'nün hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaşan menajeri Erhan Arı ise sanatçının bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Menajer Arı, mesajında şöyle dedi:

"Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde de denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm."

GÜLLÜ'NÜN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olay gecesine ve öncesine dair görüntülere de ulaşıldı.

Sanatçının evindeki güvenlik kamerası kayıtları, Güllü'nün düşmeden hemen önceki son görüntülerini ve olay anının hemen sonrasını görüntüledi.

Görüntülerde, düşme seslerinin gelmesi üzerine evde bulunan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

ÖLMEDEN İKİ GÜN ÖNCE ŞİFRELİ KAPI TAKTIRMIŞ

Güllü'nün ölümü öncesine ait bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise ev güvenliğiyle ilgili.

Sanatçının, olaydan sadece iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit (şifreli kapı) sistemi taktırdığı belirlendi.

Güllü, bu sistemi yaptırdıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendini daha güvende hissettiğini belirterek şunları söylemişti:

"Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez."

MÜZİK SESİ NEDEN KESİLDİ?

Sosyal medyada gündeme gelen bir diğer iddia ise Güllü'nün evinde bulunan kamera görüntülerinde olay anında müzik sesisinin kesildiği oldu.

Güllü'nün evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi.

Görüntülerin detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, çevredeki kamera kayıt incelemeleriyle şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirlendi.

26 Eylül gecesi kayıtların dökümüne göre, olay gecesi yaşananlar ise saniye saniye şöyle takip edildi:

01.23: Başlayan ilk görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor.

01.24: Başlayan ikinci görüntüde, şarkıcının sesi duyulurken "Bak manyaklara bak" dediği, ardından kızı ve kızının arkadaşının "Gel, gel" ve "Kız gelsene buraya" şeklindeki sesleri duyuluyor. Ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritim sesi de kayıt altına alındı.

01.25: Başlayan bir dakikalık üçüncü görüntüde ise şarkıcının sesi duyulmuyor. Bu sırada Güllü'nün odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor.

01.26: Başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızı ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında, aniden duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından, şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak dışarı çıktıkları anlar yer alıyor.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Sanatçının avukatları, yaptıkları açıklamada ise ailenin emniyet güçleriyle tam iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Avukatlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve olayın gerçekliğini yansıtmayan paylaşımların infial yaratmaması için yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesini istedi.

Açıklamada, "Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

GÜLLÜ'NÜN PATRONUNDAN YENİ İDDİA

Bir televizyon programına katılan Güllü’nün patronu Ferdi Aydın ise kızı yasaklı madde kullandığı için çok şikayetçiydi iddiasında bulundu.

Güllü'nün belinde platin olduğunu söyleyen Aydın, "Güllü abla ayaklarını bile çok açamazdı. Biz garsonlarla yürütürdük onu. Belinde platin var, çok zor yürürdü. Ayağı bile kaysa camdan düşeceğini düşünmüyorum. Çok hareket edemezdi." iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şarkıcı Güllü'nün olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sürüyor.

