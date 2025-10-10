Güllü'nün ölümü soruşturmasında yeni gelişme: Otopside başkasına ait DNA çıkmadı

OĞLU HUSUMET İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde annesinin kız kardeşi ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını dile getirmişti.

Annesinin ölümüne ilişkin "Sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsızdır." diye konuşan Gülter, "Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır." demişti.