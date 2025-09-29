Güllü'nün ölümünde dikkat çeken mayi sabunu ayrıntısı: Kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müzik sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.



Saat 01.23’te başlayan görüntüde odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü’nün, “Herkes tamam mı?” dedikten sonra “O ne lan?” diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor.

01.24’te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, “Bak manyaklara bak” dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, “Gel, gel”, “Kız gelsene buraya” dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor.

Saat 01.25’te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde sesi duyulmayan şarkıcının, o sırada odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor. 01.26’da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü’nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor.

Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor.

Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.