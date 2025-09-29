Güllü'nün ölümünde dikkat çeken mayi sabunu ayrıntısı: Kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ev içi kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının evinin parkelerinin mayi sabunuyla (arap sabunu) silindiği ve bu nedenle kaygan olduğu da öğrenildi.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken mayi sabunu ayrıntısı: Kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı - 1

Arabeskin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Şarkıcının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Sosyal medyada, şarkıcının lavabodan çıktıktan sonra balkondan düşene kadar olan iki dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı. Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müzik sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

Saat 01.23’te başlayan görüntüde odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü’nün, “Herkes tamam mı?” dedikten sonra “O ne lan?” diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor.

01.24’te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, “Bak manyaklara bak” dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, “Gel, gel”, “Kız gelsene buraya” dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor.

Saat 01.25’te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde sesi duyulmayan şarkıcının, o sırada odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor. 01.26’da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü’nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor.

Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor.

Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

OTOPSİ RAPORU: DARP YOK

Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

MAYİ SABUNU AYRINTISI

Şarkıcının evinde yapılan incelemelerde ise parke zeminin kaygan olduğu da belirtildi.

Eve temizliğe gelen kişinin de ifadesine başvurulurken yerlerin arap sabunu olarak da bilinen mayi sabunu ile silindiği belirtildi.

Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken ünlü sanatçının avukatlarından açıklama geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği ve Güllü'nün ailesinin kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduğu söylenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Güllü olarak bilinen Gül Tut, 28 Eylül'de Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem savcılıkta verdiği ifadede, annesinin roman havası oynarken yüksekten düştüğünü dile getirmişti.

Ülkem, ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü."

