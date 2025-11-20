Güllü'nün ölümünde gözler sır perdesini aralayacak iki raporda

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 6 Kasım günü bir kez daha ifade vermişti.

Annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını iddia eden Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.

Gülter ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ile medyada yayınlanıp çarpıtıldığını iddia ettiği cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti.