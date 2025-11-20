Güllü'nün ölümünde gözler sır perdesini aralayacak iki raporda
20.11.2025 12:33
DHA
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmaya, bir savcı daha eklendi. Dosya üzerinde soruşturma devam ederken, savcılık keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyor.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Dosyaya yeni bir savcı daha eklendi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Güllü'nün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DOSYAYA BAKAN SAVCI SAYISI ÜÇ OLDU
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı.
Böylece dosyaya bakan savcı sayısı üçe yükseldi.
SES ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR
Dosyada bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken; soruşturmayı bizzat yürüten Başsavcı Öksüz, görüntüleri ilk olarak Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne son olarak da TÜBİTAK'a gönderdi.
Analiz çalışmaları sürerken; Gebze'de bulunan TÜBİTAK tesisini ziyaret ederek uzmanlarla toplantı yapan Başsavcı Öksüz, seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ve bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkmasının beklendiğini söyledi.
"HER AYRINTI İNCELENİYOR"
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.
GÜLLÜ'NÜN KIZI İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 6 Kasım günü bir kez daha ifade vermişti.
Annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını iddia eden Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.
Gülter ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ile medyada yayınlanıp çarpıtıldığını iddia ettiği cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti.