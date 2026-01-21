Güllü'nün ölümünde yeni gelişme. Kızının eski sevgilisi Kervan gözaltına alındı
21.01.2026 21:21
Son Güncelleme: 22.01.2026 14:23
AA, İHA
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, sanatçının tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi ve nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltı sonrası adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma yeni gelişme yaşandı.
6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E, konu kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrıldı.
İfadesinin ardından Kervan E. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kervan E., adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.
KIZI TUĞYAN TUTUKLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.