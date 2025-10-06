Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı: Adli tıp raporu ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli olarak iddia edilen ölümünde adli tıp raporu ortaya çıktı. Şarkıcının, 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Rapora göre, şarkıcının ölümündeki kaza ihtimali güçlenmiş oldu.
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Şarkıcının ölümünün şüpheli olup olmadığı tartışılırken Güllü'nün otopsi raporunu ortaya çıktı.
Raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu hazırladı.