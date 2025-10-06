Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı: Adli tıp raporu ortaya çıktı

KAZA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Raporda "Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır." denildi.

Güllü'nün kanında uyuşturucu madde de tespit edilemezken raporda "Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme

yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri yer aldı.