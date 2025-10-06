Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı: Adli tıp raporu ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli olarak iddia edilen ölümünde adli tıp raporu ortaya çıktı. Şarkıcının, 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Rapora göre, şarkıcının ölümündeki kaza ihtimali güçlenmiş oldu.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Şarkıcının ölümünün şüpheli olup olmadığı tartışılırken Güllü'nün otopsi raporunu ortaya çıktı.

Raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu hazırladı. 

3,53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Rapora göre, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol), göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil tespit edildi.

Ayrıca şarkıcının kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunduğu, idrarında ise yine ağrı kesici saptandığı ortaya çıktı.

KAZA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Raporda "Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır." denildi.

Güllü'nün kanında uyuşturucu madde de tespit edilemezken raporda "Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme
yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DARP VE CEBİR YOK

Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güllü'nün ön otopsi raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada pek çok iddia detaylı olarak araştırılıyor.

