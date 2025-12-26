Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı. "Temas sonucu düştü"

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü'nün daha önce de düşme tehlikesi atlattığına dair bilgi oldu.

Bilirkişi heyeti bu bilgiye raporda yer verdi. Tuğyan Ülkem'in bunu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı vurgulandı.