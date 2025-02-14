Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş!

KEMİKLERİ BULUNDU

Dairede yapılan inceleme sonucunda yatak odasındaki yatakta, üzerinde bulunan kıyafetinin bir kısmı çürümüş vaziyette olan Çoğulu’nun kemiklerine rastlanıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği, cesedinden sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi.

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çoğulu’nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, toz haline gelen kemiklerde yapılan ilk incelemede yaşlı kadının 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı.

Kemiklerden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.