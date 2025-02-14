Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş!

İzmir’de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan ve evinde kemikleri bulunan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun ölümü hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Toz haline gelen yapılan ilk incelemede yaşlı kadının 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Toz haline gelen kemiklerden bazılarının kavanoza konarak götürüldüğü belirlendi.

Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş! - 1

İzmir'de yalnız yaşadığı evde kemikleri bulunan kadın hakkında acı ayrıntılar ortaya çıktı.

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Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş! - 2

Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan emekli hemşire 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Çoğulu’nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile pandemi döneminden bu yana görüşmediği öğrenildi.

Birkaç yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, R.Ç. ve bir çilingirle birlikte Çoğulu’nun evine gitti.

Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş! - 3

KEMİKLERİ BULUNDU

Dairede yapılan inceleme sonucunda yatak odasındaki yatakta, üzerinde bulunan kıyafetinin bir kısmı çürümüş vaziyette olan Çoğulu’nun kemiklerine rastlanıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği, cesedinden sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi.

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çoğulu’nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, toz haline gelen kemiklerde yapılan ilk incelemede yaşlı kadının 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı.

Kemiklerden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.

Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş! - 4

ANNESİNİN MEZARI AÇILACAK

Çoğulu'nun hiçbir yakınına ulaşılamayınca kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı bildirildi. Maddi durumu iyi olan Çoğulu'nun huzurevinden kendi isteğiyle ayrılarak evine geri döndüğü, Özdere'de bir yazlığının da bulunduğu öğrenildi.

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