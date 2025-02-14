Gülşen ninenin ölümünde kahreden kavanoz ayrıntısı: 3 değil 10 yıl önce ölmüş!
İzmir’de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan ve evinde kemikleri bulunan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun ölümü hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Toz haline gelen yapılan ilk incelemede yaşlı kadının 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Toz haline gelen kemiklerden bazılarının kavanoza konarak götürüldüğü belirlendi.
İzmir'de yalnız yaşadığı evde kemikleri bulunan kadın hakkında acı ayrıntılar ortaya çıktı.