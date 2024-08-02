Gümrük kaçakçılığına darbe: 6 yeni sistem devreye giriyor

Gümrük kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında kullanılan tarama sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle 2019 yılında "Milli Tarama Sistemleri Projesi" (MİLTAR) başlatıldı.



Proje kapsamında 24 Temmuz'da Ticaret Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 3'üncü protokol imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalanan protokol ile gümrük kaçakçılığına karşı yeni yerli tarama sistemleri eklenecek.

Daha önce yurt dışından ithal yoluyla temin edilen ve gümrük kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında kullanılan tarama sistemlerinin, Türkiye’de milli kaynaklarla üretimini sağlayarak, hem ekonomik açıdan tasarruf sağlamayı, hem de stratejik bir alanda yerli teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenen projenin 3'üncü ayağında 6 yeni sistem devreye alınacak. Önümüzdeki süreçte milli kaynaklarla geliştirilecek "Yarı Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemi", "Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sistemi", "Backscatter Araç ve Konteyner Tarama Sistemİ", "CT Bagaj Tarama Sistemi", "Yutucu Tespit Sistemi", "Tren Tarama Sistemi" gümrüklerde, limanlarda ve havalimanlarında kaçakçılığa karşı kullanılmaya başlanacak.