Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma

Görüntülerde, Loura Mills ile yakından ilgilenen ismi açıklanmayan gümrük memurunun kadına, yaşını, ismini, nereli olduğunu ve nereye gittiğini, daha sonra motosikletini park etmesini, zamanı olup olmadığını ve birlikte kahve içmek istediğini teklif etti.