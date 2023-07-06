Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma
Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı’nda görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan İngiliz uyruklu sosyal medya fenomeni Loura Mills ile girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Yunanistan'dan Türkiye'ye motosikletiyle giriş yapan İngiliz sosyal medya fenomeni Loura Mills, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü paylaştı.