Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma

Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı’nda görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan İngiliz uyruklu sosyal medya fenomeni Loura Mills ile girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 1

Yunanistan'dan Türkiye'ye motosikletiyle giriş yapan İngiliz sosyal medya fenomeni Loura Mills, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 2

Görüntülerde, Loura Mills ile yakından ilgilenen ismi açıklanmayan gümrük memurunun kadına, yaşını, ismini, nereli olduğunu ve nereye gittiğini, daha sonra motosikletini park etmesini, zamanı olup olmadığını ve birlikte kahve içmek istediğini teklif etti.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 3

Loura Mills'ın ise "İstanbul'a gitmem gerek" cevabını verdiği gümrük memurunun, kadının fotoğrafına "güzel fotoğraf" dedikten sonra bir kez daha kahve içmeye davet ettiği, ardından da yalnız olup olmadığını sorduğu görüldü.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 4

Mills, "Hayır yalnız değilim, bir erkek arkadaşım var" cevabını verince gümrük memuru da son olarak "Benden hoşlandın mı?" diye sordu.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 5

İkili arasındaki diyalog, kadının herkesten hoşlandığını ve erkek arkadaşını sevdiğini söylemesi ile son buldu.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 6

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Loura Mills’ın kendi sayfasında paylaştığı videonun sosyal medyada da yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı yaşanan olaya tepki gösterdi.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 7

Paylaşım üzerine İpsala Kaymakamlığı, gümrük memuru hakkında soruşturma başlattı.

Gümrük memurunun kadın turistle diyaloğuna soruşturma - 8

Soruşturma sürerken, gümrük memurunun pasif göreve çekildiği bildirildi.

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