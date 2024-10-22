Gümrük muhafaza ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde takibe alındı.



Yapılan incelemede, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 107 paket halinde 120 kilogram kokain tespit edildi. Bu, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak belirlendi.