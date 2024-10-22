Gümrük muhafaza ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe vurdu. Operasyonlar Kapıkule Gümrük Kapısı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır incelemeye alındı.
Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, tır dorsesinin tabanına gizlenmiş 160 şeffaf poşette yaklaşık 180 kilogram esrar ele geçirildi.