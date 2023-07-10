Gümrük mührü bozulan TIR’dan binlerce tabanca parçası çıktı

Bunun üzerine ekipler, TIR'da arama yaptı; 440 adet tabanca gövdesi, bin 485 adet tabanca sürgüsü, iki bin 500 adet tabanca şarjörü yakalandı.

TIR şoförü Ahmet Konanç ile kaçak tabanca parçalarını teslim eden Mehmet Güneş, “6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet” suçundan tutuklandı.