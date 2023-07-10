Gümrük mührü bozulan TIR’dan binlerce tabanca parçası çıktı

Konya’da gümrük mührü bozulan TIR’da yapılan aramada binlerce kaçak tabanca parçası bulundu. Kaçak tabanca parçalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Gümrük mührü bozulan TIR’dan binlerce tabanca parçası çıktı - 1

Konya’da bir TIR içerisinden bilerce kaçak tabanca parçası çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu.

Yurt dışına cıvata taşıyan TIR'ın gümrük mührünün bozulduğu belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gümrük mührü bozulan TIR’dan binlerce tabanca parçası çıktı - 2

Bunun üzerine ekipler, TIR'da arama yaptı; 440 adet tabanca gövdesi, bin 485 adet tabanca sürgüsü, iki bin 500 adet tabanca şarjörü yakalandı.

TIR şoförü Ahmet Konanç ile kaçak tabanca parçalarını teslim eden Mehmet Güneş, “6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet” suçundan tutuklandı.

Gümrük mührü bozulan TIR’dan binlerce tabanca parçası çıktı - 3

Kaçak tabanca parçalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

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