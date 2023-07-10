Gümrük mührü bozulan TIR’dan binlerce tabanca parçası çıktı
Konya’da gümrük mührü bozulan TIR’da yapılan aramada binlerce kaçak tabanca parçası bulundu. Kaçak tabanca parçalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.
Konya’da bir TIR içerisinden bilerce kaçak tabanca parçası çıktı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu.
Yurt dışına cıvata taşıyan TIR'ın gümrük mührünün bozulduğu belirlendi.