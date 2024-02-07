Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu
Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon lira değerinde 49 araç ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen ve "Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar" kapsamında ülkeye getirilmek istenen lüks araçlar hakkında inceleme başlatıldı.