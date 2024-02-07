Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu

Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araç ile ilgili 54 kişinin, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın ise piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.