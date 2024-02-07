Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu

Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon lira değerinde 49 araç ele geçirildi.

Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 1

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen ve "Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar" kapsamında ülkeye getirilmek istenen lüks araçlar hakkında inceleme başlatıldı.

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Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 2

İncelemede kişilerin, araçları, ilgili tebliğe aykırı, "yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışarak 185 gün şartını kabul ettirmeye teşebbüs ederek" usulsüz şekilde yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 3

Gümrük Muhafaza ekipleri, 2 kaçak lüks otomobile el koyarken, yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 249 bin lira olduğu belirlendi.

Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 4

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer operasyonda ise kullanılan elektronik programlar üzerinden incelemeler yapıldı.

Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 5

Ayrıntılı araştırmada, yurda ilk giriş aşamasında veya pasaporttan pasaporta devir yapılarak ülkede kalma süreleri usulsüz şekilde uzatılan 47 araç tespit edildi.

Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adli işlem başlatıldı.

Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 6

Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araç ile ilgili 54 kişinin, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın ise piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Gümrüklerde lüks araç operasyonu: 445 milyon TL değerinde 49 araca el konuldu - 7

Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.

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