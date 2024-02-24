Gümrük'te 508 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yakalandığını bildirdi. 150 milyon Türk Lirası tutarında da kamu zararı ortaya çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Malkara ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak tütün ve sigara üretim aksamları ele geçirildi. Operasyonlarda yaklaşık 8 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirilirken 150 milyon Türk Lirası tutarında kamu zararı ortaya çıkarıldı.
Mersin, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 328 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.