Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 12:50
Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki 6 ayrı operasyonda 12 kilogram uyuşturucu, 5 kilogram külçe altın ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.
Gümrük polisleri, devriye sırasında gümrüklü sahada sahipsiz çantalar tespit etti.
Riskli görülerek X-ray cihazına yönlendirilen bir TIR’dan atıldığı belirlenen çantalarda 7 kilogram esrar ve 2 kilogram kokain ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Ekipler, başka bir TIR’da yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili TIR sürücüsü ve uyuşturucu alıcısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kapıkule'ye giren bir otobüsün X-ray taramasında, bagajdaki gizli bölmede 5 kilogram altın bulundu.
Ekipler, başka bir otobüsün altına kemerler yardımıyla bağlandığı belirlenen 100 kilogram Amerika kıtasına özgü damiana çayı ile 20 navigasyon cihazı buldu.
Şüpheli bir minibüste yapılan aramada da 3 bin 424 tekstil eşyası ve oyuncak ele geçirildi.
Gümrük ekipleri, X-ray taramasından geçirdikleri TIR’da da 160 kilogram damiana çayı ve 20 oto parçası buldu.