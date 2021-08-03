Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı

Edirne Kapıkule sınırında yapılan operasyonlarda polisler uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin 3'ü tutuklandı. Polisler el koyulan ürünleri sergiledi.

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 12:50

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 1

Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki 6 ayrı operasyonda 12 kilogram uyuşturucu, 5 kilogram külçe altın ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 2

Gümrük polisleri, devriye sırasında gümrüklü sahada sahipsiz çantalar tespit etti.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 3

Riskli görülerek X-ray cihazına yönlendirilen bir TIR’dan atıldığı belirlenen çantalarda 7 kilogram esrar ve 2 kilogram kokain ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 4

Ekipler, başka bir TIR’da yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili TIR sürücüsü ve uyuşturucu alıcısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 5

Kapıkule'ye giren bir otobüsün X-ray taramasında, bagajdaki gizli bölmede 5 kilogram altın bulundu.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 6

Ekipler, başka bir otobüsün altına kemerler yardımıyla bağlandığı belirlenen 100 kilogram Amerika kıtasına özgü damiana çayı ile 20 navigasyon cihazı buldu.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 7

Şüpheli bir minibüste yapılan aramada da 3 bin 424 tekstil eşyası ve oyuncak ele geçirildi.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 8

Gümrük ekipleri, X-ray taramasından geçirdikleri TIR’da da 160 kilogram damiana çayı ve 20 oto parçası buldu.

Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 9
Ekiplerce söz konusu olaylarda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 10
Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 11
Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 12
Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 13
Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 14
Gümrükte uyuşturucu, kaçak altın ve yasa dışı ürünler yakalandı - 15

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