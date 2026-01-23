Gümüş rekor kırdı, gümüş eşyası olanlar eritmeye başladı

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,25 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 98,70 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,27 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 137,52 liradan alıcı buluyor.