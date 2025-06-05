Gümüşhane bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Gümüşhane bayram namazı vakti (Kurban Bayramı)
Gümüşhane bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Haziran’da idrak edilecek bayramın namaz vakitlerini açıkladı. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Gümüşhane bayram namazı saati 2025…
Kurban Bayramına kısa bir zaman kala bayram namazı vakitleri merak ediliyor. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Gümüşhane’de il merkezi, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Gümüşhane Kurban Bayramı namaz vakti…