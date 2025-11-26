Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi

Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada güvenlik önlemleri nedeniyle üniversiteye giriş ve çıkışların kontrollü şekilde sağlandığı kaydedildi.