Gümüşhane'de Alpleri aratmayan güzellik: Zirveler kış, vadiler sonbahar

Gümüşhane'de sonbahar güzelliklerinin Ekim ayı başından Kasım sonuna dek uzamasının ardında ise kentin coğrafi yapısı yatıyor. 600 metre gibi düşük rakımlı vadi içlerinden 3 bin 300 metreyi aşan zirvelere kadar uzanan geniş rakım farklılıkları, sonbaharın farklı zamanlarda ve farklı yoğunlukta yaşanmasını sağlıyor. Bu durum, kenti sonbahar turizmi ve doğa fotoğrafçılığı için Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri haline getiriyor. Şehrin bir noktasında yapraklar dökülürken, başka bir noktasında en canlı renkler gözlemlenebiliyor. Bu da ziyaretçilere uzun bir zaman dilimi boyunca sonbaharın tadını çıkarma imkanı tanıyor.