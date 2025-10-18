Gümüşhane'de Alpleri aratmayan güzellik: Zirveler kış, vadiler sonbahar
Coğrafi konumu ve zengin bitki örtüsüyle yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen Gümüşhane, sonbahar aylarında adeta bir renk cümbüşü sunarak doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için vazgeçilmez bir rota haline geliyor.
Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu kentin 3 bin 300 metreyi aşan zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken daha alçak rakımlardaki vadiler ve yamaçlar, sarı, turuncu ve kahverenginin en sıcak tonlarıyla bezenerek görenleri kendine hayran bırakıyor.