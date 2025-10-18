Gümüşhane'de Alpleri aratmayan güzellik: Zirveler kış, vadiler sonbahar

Coğrafi konumu ve zengin bitki örtüsüyle yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen Gümüşhane, sonbahar aylarında adeta bir renk cümbüşü sunarak doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için vazgeçilmez bir rota haline geliyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu kentin 3 bin 300 metreyi aşan zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken daha alçak rakımlardaki vadiler ve yamaçlar, sarı, turuncu ve kahverenginin en sıcak tonlarıyla bezenerek görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu büyüleyici tablonun en net izlendiği noktalardan biri, şehir merkezine yakınlığıyla da cazibe merkezi olan 1850 metre rakımlı Gözeler ve Yaydemir Köyü grup yolu.

Sonbaharın son demlerini yaşamak isteyenler için popüler bir kaçış noktası olan bu bölge, ziyaretçilerine aynı anda hem kışın habercisi karlı zirveleri hem de sonbaharın sıcak renklerini bir arada görme fırsatı sunuyor.

Yol boyunca uzanan titrek kavak ağaçlarının altın sarısı yaprakları, her dem yeşil kalan sarı çam ormanları ve yer yer kendini gösteren meşe ağaçlarının kahverengi tonları, doğanın ne denli zengin bir palete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Bölge, sunduğu dramatik kontrast ve ışık oyunları sayesinde özellikle fotoğraf sanatçıları için doğal bir stüdyoya dönüşüyor.

Gümüşhane'de sonbahar güzelliklerinin Ekim ayı başından Kasım sonuna dek uzamasının ardında ise kentin coğrafi yapısı yatıyor. 600 metre gibi düşük rakımlı vadi içlerinden 3 bin 300 metreyi aşan zirvelere kadar uzanan geniş rakım farklılıkları, sonbaharın farklı zamanlarda ve farklı yoğunlukta yaşanmasını sağlıyor. Bu durum, kenti sonbahar turizmi ve doğa fotoğrafçılığı için Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri haline getiriyor. Şehrin bir noktasında yapraklar dökülürken, başka bir noktasında en canlı renkler gözlemlenebiliyor. Bu da ziyaretçilere uzun bir zaman dilimi boyunca sonbaharın tadını çıkarma imkanı tanıyor.

