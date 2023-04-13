Gümüşhane'de bahçeler gölete döndü

"EVİM VE ARAZİM SULAR ALTINDA KALDI"

Bölgede her yıl bu tür su basma olaylarının meydana geldiğini ama daha önce bu seviyede bir baskın yaşanmadığını dile getiren Naim Meydan, "Burada aslında her sene böyle su geliyor ilkbaharda, bu sene de geldi ama bu kadar fazla olacağını hiç tahmin etmedik. Sonucunda benim evim ve arazim de sular altında kaldı." dedi.