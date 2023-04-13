Gümüşhane'de bahçeler gölete döndü

Gümüşhane’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki yamaç arazilerden kaya parçaları düşerken, Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak nitelendirilen Harşit Çayı’nda su seviyesi yükseldi.
Kentte merkeze bağlı Pirahmet köyünde ise Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması nedeniyle bahçeler sular altında kaldı.
Gölete dönen bahçelerin sahipleri en büyük tesellilerinin henüz ekime başlamamış olmalarını ifade ettiler.
Bölgede her yıl bu tür su basma olaylarının meydana geldiğini ama daha önce bu seviyede bir baskın yaşanmadığını dile getiren Naim Meydan, "Burada aslında her sene böyle su geliyor ilkbaharda, bu sene de geldi ama bu kadar fazla olacağını hiç tahmin etmedik. Sonucunda benim evim ve arazim de sular altında kaldı." dedi.