Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Özen köyünde içme suyu kaynaklarının bitişiğinde yer aldığı Özen Deresi’ne kanalizasyon hattından sızıntı olduğu iddiası üzerine kuyu ve hazır sulara yönelen bölge halkı, önlem alınmasını istedi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, içme suyundan numune alırken, İl Özel İdaresi'nce bölgede içme suyu arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 1

Gümüşhane'de Özen köyünün içme suyu kaynaklarının bitişiğindeki Özen Deresi'nden son günlerde koku yayılmaya başladı.

Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 2

Dereye Ünlüpınar beldesinin kanalizasyon hattından sızıntı olduğu iddiası üzerine kuyu ve hazır sulara yönelen bölge halkı, önlem alınmasını istedi.

Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 3

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de içme suyundan numune aldı. İl Özel İdaresi'nce bölgede içme suyu arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 4

Özen köyü muhtarı Yasin Kılıç, köylerinde su sorunu yaşandığını belirterek, "Vatandaşımız dere suyunu içme suyu olarak kullanmaktan korkuyor. Hayvanlarımız içmiyor, tarım arazilerimizi de sulayamıyoruz. Derenin ıslah çalışması tamamlandı ancak vatandaşımız su konusunda tedirgin" dedi.

Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 5

Köy sakini Yusuf Keleş ise “Suyu klorlama yapıyorlar ancak köyümüzün 4 kilometre yukarısında bulunan beldenin kanalizasyon çukurunun dereye sızması suyu kirletiyor. Köyümüzün içme suyuna pis suyun karışmasından endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 6
Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 7
Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 8
Gümüşhane'de içme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiası - 9

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