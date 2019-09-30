Gümüşhane'de öğrenciler yurda ulaşmak için 550 basamak çıkıyor
DHA
Gümüşhane'de yamaca inşa edilen bir yurt üniversite öğrencilerine zor anlar yaşatıyor. Öğrenciler hergün yurda ulaşabilmek için 550 basamak çıkıyor.
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Gümüşhane'de bulunan yurdun binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi tırmanması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor.
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2Dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcayan öğrenciler inerken de 10 dakikada iniyor.
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3Gümüşhane'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Kentte, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu inşa edildi.
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4Araçla yaklaşık 5 kilometre yol mesafesi ile ulaşılan yurt binası için 550 basamaklı merdivenli yaya yolu da yapıldı.
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5Merdivenin üstü yağmurlu havalarda inip çıkan öğrencilerin ıslanmaması için üzeri kapatıldı.
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6Öğrenciler dik rampaya kurulu merdivenden çıkarken molalar veriyor, dinlenerek zorlu bir yolculukla yurda ulaşıyor.
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'ÇIKARKEN 3 KEZ MOLA VERİYORUZ'
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tayfun Aslan, yurt ile okul arasında yaya ulaşımı sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu belirterek "Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Havalar şu anda iyi ama kış ayı geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz. Merdivenlerde geçirdiğimiz zamanı yurtlarda geçiremiyoruz. Merdivenlerin belli bölümleri yürüyen merdivene dönüştürülebilir" dedi.
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İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Vehbi Demir ise yöneticilerin ulaşımla ilgili sorunu gidermelerini beklediklerini söyleyerek,
“Yurda çıkarken merdiven kullanmak zorunda kalıyoruz. Gümüşhane’nin arazi koşulları sebebiyle bu tarz inip çıkmalar çok fazla oluyor. Şehrin belli noktalarında hep merdiven var ve basamak sayıları çok fazla” diye konuştu.
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