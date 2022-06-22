Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir hava aracı buldu. Yapılan incelemede aracın Rus yapımı Orlan-10 insansız hava aracı olduğu belirlendi.

Haberler - İHA 22.06.2022 - 13:44 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 13:46

Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu - 1

Gümüşhane'de arazide Rus yapımı bir İHA bulundu.

Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu - 2

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü.

Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu - 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA’nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu - 4

Bin 400 kilometre menzilli İHA’nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu - 5

Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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